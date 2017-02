Elton John & His Band/Rockshow

MMMM

Elton John i toppform



Saturday, Saturday…vrålade publiken på uppmaning av Elton John. Elton fyllde i med Saturday Night´s Alright For Fighting.



Jag kunde aldrig tro att Elton John kunde vara så vital vid 68 års ålder!

Rösten är inte vad den en gång varit, men Elton sjunger ändå så pass bra, att man får valuta för pengarna. Han inledde med The Bitch Is Back, från ett av hans bästa album, Caribou. Candle In the Wind kom tidigt i konserten och hade gjorts sig bättre i slutet då solen gått ner. Men då kommer magnifika, Don’t Let the Sun Go Down On Me, så att intet öga var torrt. Så vackert och fantastisk kör med originalmedlemmarna, Nigel Olsson på trummor och Davey Johnstone på gitarr.

Förutom titellåten Goodbye Yellow Brick Road fick vi från detta kompletta dubbelalbum, Bennie and the Jets, All The Girls Love Alice, Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock ‘N Roll).

Klassikern Your Song sjöngs och spelades fantastiskt. Fenomenala Daniel, från Don´t Shoot Me, I´m Only The Pianoplayer, var en annan favorit.

Vad mer kan man begära en sommarkväll som denna? Jo, lite varmare väder..-)



En av de bästa rockkonserter jag sett och hört och det säger inte lite!



