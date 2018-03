Rock i Pattaya/Barry Upton and Friends

on •

Ibland händer det och nu hände det. Jag fick min dos av pop och rock i Thailand. Engelska musikern och DJ Barry Upton firade sin ”When I’m 64” födelsedag med ett hejdundrande kalas på baren Berney i Jomtien i Thailand. Jag var inbjuden och fick njuta av riktigt bra musiker från olika världsdelar.

Barry Upton har ett förflutet som popmusiker i England. Han skrev flera låtar till den populära gruppen Brotherhood of Man. Där ingick han senare som sångare och på gitarr. BoMs största succé var på Eurovision Song Contest där de vann med ”Save Your Kisses for Me”. De gick direkt upp som listetta och efter det fick de flera listettor i England. Barry skrev även låtar till extremt framgångsrika dans- och popgruppen Steps. De hade också listettor och har sålt miljontals skivor. Numera bor Barry i Pattaya där han är DJ på radioprogrammet Pattaya People. Han uppträder även på lokala pubar och andra musikställen tillsammans med sitt band.

Barry Upton till höger. På andra fotot gör en av Barrys vänner säkra och roliga tolkningar av Rod Stewart.

Flera artister var på plats för att hylla Barry Upton.

