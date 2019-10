Marianne & Leonard: Words of Love/DokumentärFilm

MMMM

En film för alla Cohenfans

Vackert, tragiskt och kärleksfullt

Norska Marianne Ihlen inspirerade Leonard Cohen till att skriva en av hans största succéer, So long, Marianne, på Cohens första album. Men låten hade aldrig blivit så bra om inte producenten John Simon lagt till sin flickväns (Nancy Priddy) vackra sopran i kör, mot Cohens vilja. Leonard ville bara ha med sin egen gitarr och entoniga röst.

Nancys karaktäristiska röst bidrog till att So long, Marianne fick den framtoning som har berört så många människor. Ett exempel på hur en påstridig och kunnig producent fick fram en klassisk platta.

På Cohens andra album Songs from a Room var det Mariannes idé med Bird on the Wire. Hon såg fåglar på en telefonstolpe som hon liknade med noter. Kanske därför som Marianne finns på skivomslagets baksida i deras gemensamma hem på Grekland.

Denna gripande kärleksberättelse tog sin början på den grekiska ön Hydra på -60-talet. Där möttes Marianne och Leonard innan Cohen börjat med sina skivinspelningar men väl sina diktsamlingar. En del skrev han på Hydra där Leonard Cohen inte alltid mådde så bra. Hettan, amfetaminet och all LSD som han avverkade satte sina spår. Själv levde jag ett liknande och vilt hippieliv under den här tiden. Jag läste och lyssnade mycket på Leonard Cohen. Han tillförde en livsvisdom i sina dikter och sånger.

Vi får följa Leonard och Mariannes kontakt och det är både gripande och rörande hur de hela tiden återvänder till varandra. Cohen har sin skivkarriär att ta hand om. Senare i livet lever han munkliv på ett zenkloster, under sex år.

Marianne åker omkring till olika städer utan att riktigt få en fast punkt. Hennes son far illa och blir inlagd på mentalsjukhus, där är han än idag. Mariannes eget sökande var inte alltid så fruktbart. Män kom och gick och Marianne verkade vilsen och rastlös. Det blir först när hon möter en ny norsk man som hon kan slå sig till ro.

Även om Leonard Cohen hade flera älskarinnor under sitt liv så finns norska Marianne där i bakgrunden. Deras kontakt består och det är underbart och fint att se att de ända in till deras död fanns för varandra. Även om de befann sig på olika världsdelar.

Regi Nick Broomfield

Medverkande Leonard Cohen, Marianne Ihlen, Judy Collins, Ron Cornelius m fl