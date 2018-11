Thomas DiLeva/S:t Johannes kyrka

on •

Thomas kommer in i en prästliknande kaftan och publiken jublar i den fullsatta kyrkan. Med sig har han sin vän och keyboardspelare, Andreas Ahlenius. Tillsammans ger dig liv i flera av Thomas bästa låtar och hits.

Efter Thomas försnack om kommersialismens tempel slår han an Hoppets röst. Så fort Thomas ger tecken till publiken om att sjunga med så fylls den mäktiga kyrkan av främst kvinnliga röster. Inför Ingen kan köpa livet fortsätter Thomas med sitt vänliga prat om livets irrgångar och om hur kärleken är vår största kraft. Det fick han erfara då han simmade med vilda delfiner i Israel. Men även vid andra tillfällen. I DiLevas framförande av Ingen kan köpa livet och Miraklet fick vi ett levande bevis på detta.



David Bowie var den som avgjorde att Thomas DiLeva blev artist. Redan som 11-åring fick han sin första LP av sin mamma. Det har resulterat i en egen show om Bowie, vilken kommer till Malmö nästa år. Vi fick en försmak genom Life on Mars, vilken Thomas sjöng innerligt och väl. Han klarar dessutom av att ta de höga tonerna som Bowie inte själv kunde hantera i slutet av sin karriär.



I avslutningslåten Everyone is Jesus fick man verkligen en känsla av att vi befann oss i en kyrka. Publiken var helt salig och de flesta sjöng med högt och ljudligt. Det enda jag saknade var något från DiLevas fantastiska CD, Mantra Miracles. De låtarna brukar han sjunga när han har sina meditationer.

Konserten var som en vänförening med familjärt mellansnack. Som på ett stort dagis där alla är lyckliga och glada och bara ser och känner harmoni.









