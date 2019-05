Philip Glass Ensemble/Malmö Live

Stämningen är ovanligt hög och förväntansfull inför Philip Glass och hans Ensemble. Ett överfullt konserthus väntar med spänning på att musiken ska börja. Det är försenat men plötsligt så tågar hela ensemblen in. Ett gäng åldrande män och en yngre kvinna. Musiken sätter igång och vi blir alla förtrollade!

Det är igenkännbar Philip Glassmusik. Själv blev jag helt betagen då jag hörde Glass musik till filmerna Koyaanisqatsi och Powaqqatsi på -80-talet. Efter det har jag varit nyfiken på vad mer denna man kan åstadkomma.

Jag blev helt hänförd här på konserthuset. Elektroniska toner från keyboard, flöjt, saxofon och en förtrollande kvinnlig röst försatte mig i ett svävande tillstånd.

Efter Music with Changing Parts från 1970 vacklade jag ut i pausen. Som efter en lång meditation.

Efter pausen försätter musikerna oss i en ny stämning, som påminner om de andra verken.

Även om de kan tyckas lika så finns det så mycket nyanser och man bara flyter med in i Philip Glass musik. Vi får höra The Grid från Kayaanisquatsi från -82. Därefter tre avsnitt från Glassworks från -83.

Lisa Bielewa på keyboards och sång är helt fascinerande. Att se hur hon briljerar med tonerna gör mig häpen. Speciellt då jag själv sjungit opera. Hon lyckas med konststycket att låta tonerna flöda högt och som ett rinnande vatten under lång stund, vilket är mycket imponerande.

Michael Riesman är ensemblens dirigent men även keyboardspelare. Philip Glass trakterar samma instrument. De sitter där som två åldermän omgivna av sina medmusikanter. Dessa sju musiker ger ett kunnigt och respektfullt intryck.

Efter avslutande The Photographer från -82 så är publiken helt i extas.

De kraftiga och långa applåderna får Philip Glass Ensemble att återkomma med ett extranummer. Det blir Einstein on the Beach från en av Glass operor.

Jublet vill inte ta slut och lycksaliga lämnar vi Malmö Lives pampiga konserthus.

MEDVERKANDE Philip Glass, Michael Riesman, Andrew Sterman, Dan Bora, Jon Gibson, Lisa Bielawa, Peter Hess, Ryan Kelly och Mick Rossi.