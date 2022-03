Licorice Pizza/Film

MMM

Nostalgikick från 70-talet.

Paul Thomas Anderson är bra på att föra fram det lite udda och inte så självklara i sina filmer. Han lyckas alltid fånga den tidsanda han vill gestalta. Här om det udda paret som dras till varandra.

Cooper Hoffman, son till tragiskt bortgångna Philip Seymour spelar barnskådespelaren Gary Goetzman. Gary visar prov på att kunna bli en lika god skådespelare som sin far, som han är kusligt lik. I rollen gestaltar han en 15-årig med en stor självsäkerhet, fast att han har de yttre mot sig. Han blir förtjust i den långbenta Alana.

Alana Kane spelas av Alana Haim. Även hon en bra uttolkare av sin rollfigur som den överlägsna kvinnan som stöter bort Gary. Hon är ju 25 eller kanske 28 år.

Bekantskapen mellan de båda ter sig smått komisk men ju längre in i filmen vi kommer, desto mer realistiskt blir deras äventyr tillsammans, i det glittrande och varma Los Angeles.

Sean Penn som William Holden och Tom Waits som den skränige Rex Blau är ett avsnitt som man kunde utelämna. Det finns flera sådana scener som man inte förstår varför Paul Thomas Anderson har dem med. Regissören hör till mina favoriter men här har man gått på en nit. Vad är det egentligen han vill berätta som har ett värde i slutändan mer än det rent nostalgiska? Visst, här finns många roliga scener som den med Barbra Streisands frisör och mannen som försöker prata med japansk brytning. Men det räcker inte för två och en halv timme.

När jag tänker på filmer som Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood och Phantom Thread så ligger inte Licorice Pizza i närheten av de upplevelserna.

Fast jag får verkligen en de ja vu känsla från då det begav sig. Även om jag inte var i Los Angels vid den tidpunkten. Men jag minns väl David Bowies, Life on Mars, som jag älskade direkt när den kom. Videon visades på svensk TV då jag gick på teaterskola. Att få se den korta videon då 1973, var som en hisnande upplevelse. Som det Bowiefan jag var fanns det bara jag på skolan som gick i platåskor och hade hennafärgat hår.

Regi Paul Thomas Anderson. Medv Cooper Hoffman, Alana Haim, Sean Penn, Bradley Cooper, m fl.