Min självbiografi/Bok av Rod Stewart

Ännu en äldre bok i min Coronaserie, av de jag missat tidigare. Är ni fan av Rod Stewart är detta ett måste. Jag fann den mycket intressant då Rod är så utlämnande och ärlig om sin karriär och kvinnorna i hans liv.

Det hela tar sin början långt innan hans låt, Maggie May blir nummer ett, samtidigt i England och USA.

Rod växer upp i Highgate i norra London med fem syskon. Rod är född i London av en engelsk mor, vilket inte många vet, då han ständigt åberopar Skottland i olika sammanhang. Hans fotbollsintresse startar tidigt då han skotska pappa är starkt intresserad av Skottlands fotbollslag och tar med Rod på flera matcher.

Rods förhållande med Britt Ekland har han i saligt minne, liksom de andra kvinnorna han haft affärer och förhållande med. Vid ett tillfälle hade han tio olika kvinnor under 10 dagar i Cannes, han flög dem en och en från England.

Det är i gruppen Steampacket och med hjälp från musikern, Long John Baldry som Rod tar sig fram bland Londons musikgrupper. Han sjunger med gitarristen, Jeff Beck, blir ny sångare för Small Faces, då Steve Marriott lämnat för gruppen, Humble Pie. Samtidigt får Rod ett solokontrakt, men det blir inte förrän tredje soloLPn, Every Picture Tells a story, som Stewart får sin verkliga framgång. Plattan hamnar på första platsen både i England och USA, 1971. Dessförinnan har Faces gjort sig ett namn i USA där de turnerat flitigt. När Stewart lämnar Faces, -74 för sin solokarriär splittras Faces.

1978 blir Rod Stewart världskänd genom discoplattan, Blondes Have More Fun. Hans hit, Da Ya Think I’m Sexy, och LPn, blir nummer ett i USA och i flera andra länder, bl a Sverige.

Nu kan Rod Stewart luta sig tillbaka och njuta av sin Lamborghini och stora lanthus i Los Angeles, dit han flyttat, -75. Det var då med hiten, Sailing och albumet, Atlantic Crossing, som allt satte igång på allvar, rent ekonomiskt.

Rod Stewart har hunnit få åtta barn med olika kvinnor. Det första redan som 18-åring och som adopterades bort, men Rod återfick kontakten då hon var just 18 år. De är nu nära vänner, liksom alla hans före detta kvinnor och barn.

På senare år har Rod Stewart sålt 22 miljoner plattor där han sjunger evergreens på fem volymer. Rod började att lyssna på den här musiken och med att sjunga klassiska svarta artisters hits.