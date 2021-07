A Tribute to Emmylou Harris/AmericanaKonsert på Malmöhus

MMMM

Det var med viss skepsis jag äntrade Malmö borggård och satte mig tillrätta för att lyssna på tre sångerskor som tolkade Emmylou Harris. Men direkt försvann mina farhågor. Deras röster harmonierade perfekt med varandra. Tillsammans med Malmöbandet Red Dirt Band blev de kompletta.

Kvinnornas olika karaktärer gör att Yvette Eklund, Jennifer Saxell och Cissi Landéns röster stämmer in i varandra på ett mycket övertygande vis.

Urvalet av låtar är nog så bra, men jag hade föredragit komp av Red Dirt Band när Jennifer sjöng och spelade akustiskt, Hickory Wind. Den låt som Byrds gör den definitiva versionen av på deras countryalbum, Sweetheart of the Rodeo.

Emmylous, Boulder to Birmingham gör alla tre kvinnorna smärtsamt vackert. Liksom Wildflowers. Det tänder till rejält när Yvette tar sig an Two More Bottles of Wine. Där fyller bandet på så att Yvettes mer rockiga sida kommer från.

En känslig tolkning gjorde Cissi med stöd av Jennifer på Springsteens, Tougher Then the Rest. Men inte att förglömma Red Dirt Band här.

Som helhet en angenäm afton i strålande kvällssol. Några missar här och där i denna premiär gjorde ändå att helheten överträffade dessa. Om jag slöt ögonen kunde jag tro att jag var förflyttad till soliga Kalifornien, med dess musiker och sångare.