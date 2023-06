Celebration med John Fogerty/Malmö Arena

MMMm

Valuta för pengarna

Ett trist och högljutt förband – Hearty Har – inleder, vilket tar ner förväntningarna på John Fogerty. Det är John Fogertys söner – tvillingarna Shane och Tyler Fogerty – som härjar med sitt band. Först trodde jag det var John då likheten med Shane är slående.

Efter det lång paus och arenan tänds upp. Fogerty går inte på scen förrän 20.30 fast utannonserad tid är 19.30. Det startar med en filmad intervju där Fogerty berättar om sitt låtskrivande. Därefter igång med hans två söners band och Bad Moon 🌚 Rising. Följt av Up Around the Bend och Born on the Bayou. Spelas pliktskyldigt och likt en jukebox.

John fastnar i gamla minnen och berättar med inlevelse om hur hans musikkarriär startade. Redan som 8-åring blev han inspirerad att skriva låtar på väg till skolan.

Who’ll Stop the Rain 🌧️ får illustrera hans fortsatta berättande, där John spelar på sin återfunna Rickenbacker-gitarr. Fler anekdoter och Lookin´ Out My Back Door 🚪och Green River, samt hyllningssången till hans fru, Joy of My Life. Samtidigt ett bildspel på den stora skärmen, med Johns kärlek 🧡 till sin fru. Kanske 🤔 inte den bästa låten från hans gedigna katalog.

John visar upp en enorm spelglädje och driver på de andra musikerna. Men jag sitter ändå och längtar efter Creedence Clearwater Revival. Speciellt då John börjar med sina excesser på sin svarta Gibson och berätta om sina gitarridoler, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page med flera. Samt då han drömmer sig tillbaka till Woodstockfestivalen, med delar av filmen på skärmen.

John blåser väl på munspel och varvar mellan akustisk och elektriska gitarrer 🎸. På den akustiska får vi, Have You Ever Seen The Rain ?



Imponerande att Fogerty har kvar sin karaktäristiska sångröst och verkligen levererar, låt efter låt.

Det blir allsång på hans mest kända låtar. Flera från publiken går fram och börjar dansa i slutet av konserten. Det är svårt att värja sig från sådana dansanta låtar. Här får även Johns söner glänsa i en längre gitarrutflykt.

John ser lika ung ut som han alltid gjort och har samma skjorta, det skojar han om. Han skuttar omkring på scenen och nämner gång på gång hur glad han är att vara tillbaka i Malmö. Fortunate Son ökar tempot och fler sällar sig till kravallstaketet.

John är överförtjust att han äntligen fått tillbaka sina låtar efter 50 år och avslutar med, Rocking All Over The World. Mer kan man knappast begära av denna 78-åriga ikon, som skrivet låtar inom rock, r&b, soul, country och pop.

iphonephoto Johnny Månsson

Malmö Arena den 6 juni 2023