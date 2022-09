Sven Holm/Skådespelare

Skådespelaren och regissören Sven S Holm har lämnat oss. Det kändes som att medverka i en surrealistisk film då jag förra veckan fick veta att Sven hade somnat in den 11 september. Jag kunde inte förstå det, då Sven alltid var den spralliga och glada mannen som man inte förknippade med att han endast 68 år gammal helt plötsligt skulle lämna jordelivet.

Då jag inte kunnat nå hans två brödrar Bo och Christer för att få det bekräftat var jag tvungen att ringa Skatteverket. Mycket riktigt, Sven Strömerstén Holm finns inte längre bland oss. Sven la till namnet Strömerstén då han gifte sig med vår gemensamma vän, Åsa Strömerstén. Åsa gick tragiskt bort för ett antal år sedan.

Sven och jag lärde känna varandra då vi båda sökte till scenskolan i Malmö på -70-talet. 1979 utexaminerades Sven från Statens scenskola i Malmö. Direkt efteråt fick han jobb på Stockholms stadsteater, där gjorde han flera tongivande roller. Under de åren spelade han en kritikerrosad Mercutio i Romeo och Julia som blev ett slags genombrott. Dessförinnan hade han spelat Demetrius i En Midsommarnattsdröm, även den av Shakespeare. Under åren 1979-85 medverkade Sven i det Elisabetanska Projektet på Stadsteatern, under ledning av översättaren och regissören Göran O Eriksson. Men han spelade även andra framträdande roller, där han blev beskriven som en ung Jarl Kulle. Sven var även med i den första TV-såpan, Varuhuset. Där som Boutiqueägaren Carsten. Med sin klasskamrat Philip Zandén från scenskolan medverkade han i Amadeus, som blev en formidabel succé, med Philip som Mozart.

Även om detta borde lockat Sven att vara kvar i Stockholm så ville hans fru Åsa att de skulle flytta ner till Malmö, där de båda kommer ifrån. Så blev det och Sven började då att regissera TV-serier i Köpenhamn. Det blev ett hektiskt farande mellan Malmö och Köpenhamn och vi sågs sällan under flera år. Sven bildade även gruppen Teater Foajé i Malmö där han bl a regisserade Strindbergs Paria. Samt antog även andra regiuppdrag.

Sven var en generös och snäll man, som ett bevis på detta erbjöd han mig att medverka som hans stand in i Pildammsparkens buskisspel, Kusinerna från Syremöllan, där han spelade emot Ingvar Andersson, som då var det stora dragplåstret på denna Sommarteater. Så här skrev Sven då till mig, ”Även om gycklarna är borta, finns det en liten gycklare inom oss alla, och den gycklaren den har Du! ”

Både Sven och jag älskade att basta och under flera år besökte vi Ribersborgs kallbadhus, där vi läste och diskuterade olika projekt, jag som operasångare och Nöjesjournalist, han som skådespelare och regissör.

Mitt sista långa och innerliga samtal med den alltid ivriga och ständigt uppbokade Sven var i Juli, direkt efter hans premiär då han regisserat Chess på Helsingsborgs Arena, med bl a Anders Ekborg, Loa Falkman och Gunilla Backman.

Min fina vän, vila i frid efter ett hektiskt och kreativt liv.

Detta var publicerat i Sydsvenskan den 21 september 2022