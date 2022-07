Chess på svenska/Helsingborgs Arena

MMM

Fungerar överraskande väl!

Efter flera premiärförsök på grund av pandemin och utbyte av medverkande blev det till slut premiär, av denna sedan 2020 uppskjutna musikal.



Hela konceptet med en digital scenografi är snillrikt och ligger helt rätt i tiden.

Det skapar också komiska och dramatiska poäng. Som när de åker hiss upp till 40 våningen eller svärmar i Central Park.

Johan Hwatzs inledningsnummer som amerikanen Freddie hör till uppsättningens bästa. Hans entré som den dekadenta och världsvana schackspelaren lyfte föreställningen flera meter. Fantastiskt bra sång och agerande.

Tråkigt nog var han inte lika bra i andra aktens öppningsnummer. Johan hade svårt att komma upp i höjden sångmässigt och scenen i hotellrummet blev för konstruerad och ointressant. Kanske kan det bero på att Johan med så kort varsel har fått hoppa in för den sångare som var påtänkt från början. Även om Johan sjungit Freddie-rollen tidigare. Här sackar också föreställningen.

Dessförinnan har hela första akten fängslat och tagit tag i en med dess rytmiska och följsamma regi av Sven S Holm, som samspelar bra med Melker Sörensens koreografi. Ensemblen är på hugget hela showen igenom. Fast textmaskin skulle behövas då texterna var väldigt svåra att uppfatta, stundtals dränktes sångarna i den starka musiken.

På det hela var det en välgjord uppsättning där Anders Ekborg, som skulle sjungit Freddie, fick hoppa in som ryssen Anatolij. Han briljerade i rollen, men så har han också sjungit den 100 gånger tidigare och var stand in för Tommy Körberg i Stockholm.

Gunilla Backman som Florence var helt rätt i rollen. Genom sin sång och agerande övertygade hon oss om sin stora kärlek till Anatolij.

Svetlana spelades av nykomlingen Karoline Dons, en sångerska som stod sig väl sidan om Gunilla Backman. En klippa bland de erfarna solisterna och gripande trovärdig som Anatolijs hustru.

Fast varför sjöngs favoritnumret One Night in Bangkok av kören och inte av Freddie?

Helt fel då den låten är en Showstopper. Likadant är det tyvärr på albumet, Chess på svenska. Där har man uteslutit låten helt. Man kan ju undra varför? Jag tycker att musikalen gör sig bättre då den sjungs på engelska. Detta efter att ha sett premiärerna i London och New York.

Skulle jag bara bedömt första akten hade det varit en fyra i betyg men med det långsammare tempot i andra akten stannar det vid en stark trea.

Johan Hwatz omgiven av ensemblen i sin entré

Av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Tim Rice. Regi Sven S Holm. Koreografi Melker Sörensen. Kapellmästare Thomas Bay. I rollerna Gunilla Backman, Anders Ekborg, Karoline Dons, Loa Falkman, Gert Fylking och Johan Hwatz. Ensemble och orkester. Helsingborgs arena 30/6.