No Action/Tolv månader av Punk, New Wave och extas på Dad´s Dancehall i Malmö. Bok av Sven Lindström/Petter Lönegård & Kjell Magnusson.

Dad´s Dancehall var ett rock n roll place i Malmö från sep -77 till sep -78. För oss musikälskare var det ett välkommet ställe där vi kunde se våra favoritband.

Patti Smith, Blondie och Elvis Costello var några av de band som jag såg när de var som bäst. Jag fick även möjligheten att sjunga på Dad´s Dancehall.

Det är verkligen Memory Lane när jag läser den här boken och kommer ihåg det mesta som om det var igår. Jag bodde i närheten så det var enkelt att bara knalla ner när man kände för det. Broni Mühl som var ägaren blev en i kompisgänget bland oss som frekventerade hans lokal. Vid ett tillfälle provsjöng jag som sångare i rockbandet White. Ett söndagsarrangemang som Broni hade för lokala Malmöband.

På Värnhemstorget fanns Dan Tillbergs, Studio Bellatrix. Där spelades Kal P Dals, Till Mossan in under två rusiga lördagskvällar. Peps producerade och Dan var en av teknikerna. Jag fick förmånen att sjunga i kören och Kalle tackade mig och Dan på konvolutet, ”För sunt förnuft o’ sång”. Kal P Dal var en av dem som slog publikrekord på Dad´s. Det gjorde tyvärr inte ovannämnda band som borde ha fyllt gamla 54’an, som tidigare var ett dansställe, för ”mogen ungdom”.

Broni gjorde vad han kunde för att skapa ett ställe då punken och new wavemusiken var som hetast. Men även om Ramones, Boomtown Rats, The Clash, The Jam, Ultravox, Dr Feelgood, Runaways, Ulf Lundell, Pugh och Magnus Uggla spelade där kom det bara ett hundratal till varje konsert. Förutom Kalle och Ugglas konserter, som höll på att välta stället. Flera polisbilar var på plats för att reda ut kaoset i lokalen och på gatan.

Till slut fick Broni kasta in handduken och detta bara efter ett år, men då hade Broni förlorat 70 000 kr. Mycket pengar på den tiden. Nämnas i sammanhanget är att Bellatrixs piano fick transporteras ner till Dad´s då Patti Smith krävde det för sin spelning.

Sven Lindström har som vanligt skrivit en initierad text, även om han inte bodde i Malmö då banden spelade på Dad´s, men han var nere från Växjö och såg Elvis Costello & The Attractions. Sven blev sedermera nöjesjournalist på Sydsvenskan. Han är författare till flera musikböcker om populärartister och spelar gitarr i ett eget band.

No Action är gjord som en scrapbook med ett rikt illustrerat bildmaterial. Köp den och njut av ett händelserikt musikår i Malmö. Rockgruppen Problem gjorde en låt de kallade, Malmö Sta´. ”För i Malmö ska råda ordning å reda inget som stör får här existera…”. Det var ett mindre problem då, om man jämför med idag.