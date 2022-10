Come From Away/Musikal på Fredericia Musicalteater

MMMM

Mycket imponerande!

Teatern i Fredericia är tillbaka, både från pandemin och senare dess nedläggning och stängning. Nu öppnar man upp med en mycket väl vald musikal, som gjort storsuccé på Broadway. Där spelades den i 5 år och har hittills spelats i 7 andra länder. Bland annat i London på West End och i Sverige på Östgötateatern. Här är den översatt till danska.

Hela uppsättningen börjar med ett hejdundrande stamp på scengolvet med kraftfull sång av hela ensemblen. Publiken är inte sen att följa med. Här är ribban satt för vad som komma skall. En musikal som överraskar och tar oss med på den ödesdigra flygdagen den 11 september 2001, då flera plan tvingas nödlanda i den lilla byn Gander, på ön Newfoundland, utanför Kanadas kust.

Väl där blir de 7000 passagerarna varmt välkomnade av ortsbefolkningen. Detta leder till en sammansvetsad tillvaro under den tid som människorna är tillsammans.

På scen ser vi 16 av de bästa danska musikalartisterna, dessa spelar 90 olika roller, de gör det så bra så att här finns ingen anledning att nämna någon före de andra.

En vridscen framkallar de olika scenerierna där de sitter i flygplan, checkar in till planen, är på bykrogen och andra platser. På ytan kan det låta trist men här samspelar regi, koreografi och scenografi så utmärkt att man tror på de olika platser där skådespelarna agerar.

Ett levande band under scenen förser oss med keltisk folkrock där skådespelarna levererar med den äran. Musikalartisterna dansar och sjunger så det står härliga till.

Mitt i all den tragedi som utspelar sig har det här blivit till en helt fantastisk uppsättning, där musikalnummerna översköljer oss från scenen med en sådan positivitet och livsglädje, att man kan inget annat än att applådera. En helt underbar musikal har öppnat upp för Fredericia Musicalteater.

Fotograf Rummel Skafte

Medverkande Anne Fuglsig, Christian Damsgaard, Jean Michel, Katrine Skovbo, Lars Mølsted, Mads Æbeløe Nielsen, Maria Skuladottir, Nicoline Siff Møller, Oliver Aagaard-Williams, Johanne Milland, Søren Bech-Madsen, Ulla Ankerstjerne, Aviaya Steinø, Mira Andrea Balloli, Rosa Kuhlmann Gehl og Tobias Arentoft Gräs.

Thomas Agerholm – Instruktør, Benjamin la Cour – Scenograf, Martin Konge – Kapelmester, Kim Ace – Koreograf, Thilde Jensen – Kostumedesigner, Martin Jensen – Lysdesigner, Martin Konge – Kapelmester.

COME FROM AWAY – A new musical, Book, Music and Lyrics by IRENE SANKOFF and DAVID HEIN, Premier på Fredericia Musicalteater den 21 oktober 2022