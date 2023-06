The Long Ryders/Medley i Malmö

MMM

Det är högt och det var världens ös !

Det var så starkt ljud att jag fick ta på mig mina airpads, men det hjälpte knappt för den dånande basen.

Annars började det mycket bra från Long Ryders första platta Native Sons, med Tell it to the Judge on Sunday och You Dont Know What´s Right.

Jag som aldrig sett dem Live fick nu en chans tack vare Medleys alerta bokning.

Long Ryders melodiösa och ringande countryrock överöste publiken i den mycket varma lokalen. Det blev till att stå i bara skjortärmarna och kanske var det ett fläktproblem?

Här finns likheter från Beach Boysackord och Byrds och mycket riktigt sjöng den nya basisten, Murry Hammond, Byrds klassiska, I´ll Feel Whole Lot Better. Här spelade Sid Griffin 12-strängad Rickenbacker, vilket han även gjorde på en del andra låtar. Tyvärr var inte ljudbilden så bra som den kunde ha varit. Fast Stephen McCarthy på gitarr och sång samt trummisen Greg Sowders hjälpte till för att skapa en hyfsad kväll i rockens anda.

Foto Johnny Månsson, den 31 maj 2023