Chris Isaak på Amager Bio

Äntligen fick jag möjligheten att få höra och se Chris Isaak. En artist som jag beundrat sedan hans första LP kom, 1985.

På ett fullsatt Amager Bio trängdes vi i den heta värmen. Fast stämningen var god då Chris äntrade scenen, en kvart försent. Bandet han har med sig har Chris spelat med i 31 år. Det märks då de är så samspelta och förstår varandras minsta vink.

Det var fantastiskt att få höra hiten Wicked Game live då det är den låt jag lyssnat mest på av Chris. Fast vi fick även Don´t leave Me on My Own, I Want Your Love, Somebodys Crying och Blue Hotel. Låtar som jag föredrar och som framfördes på ett personligt vis. Lite annorlunda från studions så slicka arrangemang.

Chris Isaak som är i samma anda som Roy Orbison spelade två av hans hits, Oh, Pretty Woman och Only The Loney. Då blev det nästan mer jubel än när Chris spelade sina egna låtar. Samma när Chris bytte om till sin guldlame´kostym. Rena Elviskopian, men så är även hans musik och stil påverkad av Elvis. Även av Ricky Nelson, som han påminner om.

Chris musik kan man kategorisera soft rock, där hans melodier och texter ofta präglas och handlar om ensamheten och dess melankoli. Det har blivit Chris särdrag. Fast kvällens konsert gick mer i rockens vilda tecken. Gubbarna rockade på rejält och var väldigt lekfulla på scenen. De dansade och skojade med varandra i deras surfrock och rockabilly, som skapade en skön stämning.

Trummisen flyttade fram till de andra framför scenen. Med en virveltrumma och mindre cymbal bildade de en folkrockande kvartett med orgeln i bakgrunden.

Chris skiftade mellan sin helvita halvakustiska Gretsch till sin akustiska gitarr, som är känd med hans namn skrivet i versaler. Gitarristen med sin vita Fender fick fram gudomliga solon. Basisten kompletterade med sin Hofner. Alla musikerna bytte instrument ständigt. Ljudet lät balanserat, om än en aning för högt. En dejlig kväll i Byen.

Foto Johnny M Månsson

Den 27 juni 2023