Texas på Tivoli i Köpenhamn

Det känns som om tiden stått stilla sedan Texas släppte sitt debutalbum Southside -89 då Sharleen Spiteri öppnar med debutsingeln, I Don’t Want a Lover. Sharleen ser likadan ut idag i sitt korta svarta hår, svarta T-shirt och svarta jeans. Helt makalöst hur ung och vital hon är på scenen, hon har dessutom rösten i behåll.

Detta skotska band från Glasgow skapades av Sharleen och basisten Johnny McElhone. De tog sitt namn från Wim Wenders idag kultförklarade film Paris, Texas. Förutom de båda ingår Eddie Campbell och Tony McGovern på gitarr, samt den nya kvinnliga trummisen, Cat Myers. Det har förekommit sex olika trummisar i Texas.

När Texas körde igång megahiten, Summer Son med raderna, ”Here comes the summer’s son. He burns my skin” då är det verkligen sommar. Det infriades igår på Planen med sin 20-gradiga kvällsvärme. Perfekt för att befinna sig på Tivoli och njuta av alla deras attraktioner för att sedan avsluta med Fredagsrock kl 22.

Som vanligt var det fullpackat med publik. Men det hör till på Fredagsrock, att stå och trängas och ha svårt för att se vad som försegår på scenen. Men som tur är har de två stora skärmar på båda scensidorna.

Sharleen var verkligen alert och duktig på att få med den stora massan som befolkade Planen. Allsången till de stora hitsen och hennes sexiga framträdande gjorde kvällen till ett ljuvligt sommarminne.

Foto Rasmus B. S. Hansen