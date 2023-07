Bruce Springsteen/Parken i Köpenhamn

MMMM

Jag tror aldrig jag hört ett så välkomnade vrål från publiken som när The E Street Bands medlemmar äntrar scenen, det blir rena flygplansljudet då Bruce kommer in. Direkt på med No Surrender, i en kraftfull version. Det är så här rock ska låta!

Bruce driver på sin sång enormt i Prove It All Night och med en enorm frenesi, tillsammans med Little Steven på sin Rickenbacker. Bruce tämjer sin Fender till bristningsgränsen.

Letter To You med dansk text på de stora skärmarna, vilket blir mer fjantigt än seriöst. Efter det en stark version av The Promised Land. Out In the Street med enorm allsång och högt saxofonbröl från Jake Clemons. Det är nästan så man ser hans pappas ande sväva i bakgrunden.

Darlington County drar upp tempot ännu mer och publiken är helt vild. Här kommer violinspel 🎻 in. Bruce kör bara på och nu med akustisk gitarr till Working On The Highway. Man kan lätt kalla honom The Hardest Working Man in Show Business, ett epitet man tidigare använde om James Brown.

Ett onödigt inslag är musikernas soloprestationer som blir till ett utdraget jam. Det tar ner stämningen, men antagligen för att Bruce ska få vila rösten.

Covern Nightshift kunde vi vara utan då Bruce har tillräckligt med eget material. Här försöker man få fram en soulkänsla, men showen faller efter en timmes full fart. Kitty’s back och Mary’s place blir lika tråkiga. Men plötsligt så vänder det med My Hometown. Otroligt vackert och stämningsfullt när hela publiken sjunger med. Efter det The River. Det är Bruce Springsteen.

Bruce berättar att han började spela gitarr när han var 15 år i The Castiles. Då kom han med i sitt första rockband. När George som var med dog nyligen, fick det Bruce att tänka på att vi ska leva fullt ut, varje dag. Last Man Standing 🧍‍♂️, tillägnas George. Bruce gör den ensam på sin akustiska gitarr.

Backstreets tar vid från Bruces bästa album, Born to Run. Här med en utläggning om gitarrens magiska kraft, fast den bara har sex strängar.

Because the night som Bruce gav till Patti Smith är i hårdrockstempo, där Nils Lofgren gnider gitarrsträngarna, lite väl mycket. She’s the One fortsätter med alldeles för högt och starkt ljud. Den känns onödig. Samma med Wrecking Ball och The Rising. Efter det Badlands i en extra lång version, med publikens hjälp. Magisk stämning och Bruce drar igång igen med intro på munspel till Thunder Road, där uppmanar han publiken att inleda med texten. Vilket massan gör lydigt och villigt. Ännu en klassiker har ljudit.

Extranummer med Born to Run då hela salongen lyses upp. Glory Days fortsätter och Dancing 💃 in the Dark får avsluta denna tretimmarsshow. Trodde jag, men icke. Bruce sliter upp skjortan för att presentera bandet. Bruce kan inte sluta och vi får Tenth Avenue Freeze-Out. Samtidigt bild och minneskavalkad över de döda medlemmarna. Det är svårt att tro på att Bruce snart fyller 74 år! Detta är kanske hans sista stora världsturné. Med E Street Band har Bruce spelat i 50 år.

I´ll See You In My dreams med Bruce på akustik gitarr fick avsluta. Den sexton man starka styrkan på scenen inklusive Bruce säger tack och adjö. Ännu en magisk Springsteenkonsert är över. Detta är min femte Springsteenkonsert sedan -85. Klart en av de bästa. Imorgon kör Bruce och E Street Band igen i Köpenhamn.

Parken i Köpenhamn, den 11 juli 2023

Foto Henrik Hildebrandt