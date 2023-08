Jim Lauderdale på Folk & Rock

MMMM

Hard Country i sommarvärmen

Detta kan lätt räknas in som en av årets bästa countryspelningar, i samma klass som då Marty Stuart var i Malmö 2022.

Jim Lauderdale och hans band tas emot entusiastiskt. Låt efter låt som han levererar blir varmt applåderade. Jim talar väl om favoritmusiker som Gram Parsons och George Jones. Det märks att de och flera andra musiker har betytt mycket för honom och hans låturval. Han flyttade till och med till Los Angeles för att vara och verka i de trakter som de musiker han beundrar har bott.



Jim har gjort ett trettiotal album. Game Changer är Lauderdales senaste album, från den fick vi titellåten och Friends Again, om detta då man som vänner glider ifrån varandra och sedan hittar tillbaka till varandra igen. Hole In My Head från albumet Whisper från -98 var en annan som föll mig i smaken.

På scen har Jim oerhört kompetenta musiker. Alla har medverkat på hans senaste fyra plattor. Basisten Jay Weaver har producerat den senaste, Game Changer. Jay har även spelat med Dolly Parton och andra giganter. Lauderdale har tagit med sig Lillie Mae på fiol och sång, tyvärr medverkade hon alldeles för lite. Endast två av hennes egna låtar sjöng Mae och lite i kör. Lillie som nyligen släppt en ny singel. Hennes bror Frank Rische spelade gudomligt akustisk- och elgitarr, liksom Maes man Craig Smith på sin Telecaster, men som även trakterar Fender B Bender.

I den bastuliknande värmen var jag glad att jag fick uppleva en sådan hög klass på musiker och låtar. Ikväll fortsätter Americanafestivalen från Rootsy Music med Emily Scott Robinson och Joshua Ray Walker på Folk & Rock.

Foto Johnny Månsson

Frank Rische on guitar, Dave on drums, Craig Smith on guitar, Jay Weaver on bass, Lillie Mae on vocals/fiddle, Jim Lauderdale.

Den 22 augusti 2023