Roger Berg Big Band & Rogers Sisters/Palladium i Malmö

Storbandet fick Palladium att gunga

Batteristen Roger Berg sätter takten och iväg åker vi. Det svänger så underbart att man kan inget annat än att stampa takten till godbitarna.

Rogers Sisters körar som de värsta sångfåglar och med de övriga musikerna är inramningen fulländad.

En av körfåglarna kvittrar iväg på solo. Det är Sandra Marielle Hansson-Cehic som gör en riktig rökare av, I just found out about love. Sandra borde fått fler solonummer då det här bådade gott och gav mersmak. Mersmak gav även gästartisten Mikael Neumann. Superrolig med sina skämt och skickligt framförde han sina jazzlåtar, varvat med intressanta anekdoter. Den andra gästen Mimi Terris sjöng mest från sitt eget album, Flytta hemifrån. En begåvad kvinna med en len stämma.

Kvällen gick i swingmusikens tecken och fullsatt som vanligt då Harry Arnoldsällskapet har jazzkväll på Palladium.



Katarina Elmberg Jonsson, Dorota Berg, Sandra Marielle Hansson-Cehic & Roger Berg

Sandra Marielle Hansson-Cehic

Foto Johnny Månsson©