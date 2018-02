Countryvideo med mersmak

on •

Svängigt i skuggan av Trollkarlen från Oz

Av en ren händelse stöter jag på låtskrivaren Donovan Kundiger från USA. Det visar sig att han skrivet låten och regisserat videon nedan. Förutom att det är en bra countrylåt har den en kul koppling till en av mina favoritmusikaler, Trollkarlen från Oz. Donovan medverkar som trollkarlen. Men han är ju från Kansas.

Låten har gått varm på en av de lokala pubarnas videoskärm här i Pattaya i Thailand. Ivrigt uppskattad av de boende från olika världsdelar. De är glada att få höra amerikansk country när de dricker sin öl. Priset på en stor öl är 25 kr. Lustigt nog kostar en cappuccino detsamma. But we click our heels and drink happily.

Annonser

Kategorier:Musik, Övrigt, Artister