Mamma Mia – Here We Go Again/Film

En stunds underhållning

Jag älskade Mamma Mia och har sett den flera gånger men Here we go again känns enbart sökt och ett sätt att spinna vidare på gammal skåpmat.

Visst får vi höra ABBAs musik men det här en uppföljare som borde stannat på manusstadiet. Handingen är så liten att den ryms på en tändsticksask.

Det är nutid och dåtid som blandas och flera av de gamla rollkaraktärerna är tillbaka. De som man vill se mest av får man se minst av. Som Meryl Streep. Hon är bara med i slutet men där lyfter filmen. Liksom när Cher kommer in och bländar alla med sin närvaro.

Regi Ol Parker, med Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth, Dominic Cooper, Josh Dylan, Cher, Andy Garcia, Meryl Streep

Kategorier:Film