Tom Jones/Tivoli/Köpenhamn

MMMM

Tom Jones, Still going Strong

Det här var mycket bättre än jag hade föreställt mig. Från första till sista låten trollband Tom Jones hela Tivoli, med sina klassiska hits och covers.

Att Tom Jones är 79 år gammal märks inte på vare sig röst eller energi. Det är endast då han rör sig som man märker att åldern har tagit ut sin rätt. Men leverera sina låtar kan han fortfarande och det med besked. Med ett stabilt band där trummor, bas, två akustiska och elektriska gitarrer samt orgel och ett dragspel gjorde att hans låtar kom till rättvisa. Om än i annorlunda tolkningar. Fantastiskt orgel i The Green Green Grass Of Home.

Sex Bomb, It’s Not Unusual, Deliah, Burning Hell och What’s New Pussycat? med flera av hans sånger slog den fulltaliga publiken på Plaenen och hela Tivoli med häpnad. Tom Jones uppmanade till allsång och vi alla 32 000 sjöng glatt med. Vi fick även höra Toms mycket personliga version av Leonard Cohens, Tower of song samt Little Queenie av Chuck Berry där det svängde rejält. Fast många fler hits under den nära två timmar långa showen. Som extranummer Princes Kiss och Louis Armstrongs Wonderful Copenhagen. Därefter vandrade alla ut glada och lyckliga.

Det enda jag riktigt saknade var Toms version av Talking Heads, Burning Down The House och ledmotivet från Bondfilmen Åskbollen, Thunderball. Annars en helkväll i Tom Jones sällskap på anrika och vackra Tivoli. Tivoli är i år på plats nummer ett bland besökta nöjesplatser i Danmark.