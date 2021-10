Tom Petty, Somewhere You Feel Free: The Making of Wildflowers/Film

MM

Saggigt och långt

Det här blev inte den film som jag hade önskat mig. Kanske för att Wildflowers inte är ett av Tom Pettys bästa album, även om det påstås så i eftertexterna. Fast det blev ett av de mest säljande albumen då det kom ut, 1994.

Man känner för Petty då han strävar på med inspelningarna med sin nya producent, Rick Rubin. Rubin har länge velat arbeta med Petty, men Tom har varit trogen Jeff Lynne. Man förstår att detta är ett album Tom längtat efter att få göra. Här finns en del guldkorn, men inte i den omfattning som hans tidigare album. Nu kör Tom Petty utan Heartbreakers namn, men ändå så medverkar alla medlemmarna utom trummisen Stan Lynch, som här ersätts av Steve Ferrone. Honom fann de efter en lång audition av trummisar. Tom trivdes så bra med Steve att han fick stanna i bandet. Steve ger verkligen ett bra intryck här i inspelningen och kompleterar väl de andra musikerna.

Tom Petty är inne i en kris då han äktenskap är på väg att upplösas och han går i terapi. Han har lämnat MCA men de vill släppa ett Greatest Hits och kräver två nya låtar. De gör han tillsammans med Heartbreakers.

Filmen inleds med tokiga fans som verkar leva genom Tom Petty. Det hade man kunnat vara utan, liksom en massa onödigt babbel som gör filmen två timmar lång. Det mest intressanta är när Tom ventilerar sina tankar om varför han velat göra Wildflowers. Det blev en lågmäld och tankfull platta som kom ut med två väldigt bra låtar, You Wreck Me och Cabin Down Below.

Hela filmen är i sömnigaste laget när de befinner sig i studion. Allt är så långsamt och obestämbart om vad de ska göra och varför. Detta är enbart för hardcorefansen.