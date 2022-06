Van Morrison/Konsert på Mölleplatsen i Malmö

MMM

Kvällssoul med Van the Man

Det börjar bra med öppningslåten Dangerous från hans senaste album, What´s It Gonna take? Fast fler låtar från det albumet fick vi tyvärr inte!

Vans niomannaband presterade mycket njutbart på gitarrer, trummor, elbas/ståbas, orgel, slagverk, körsångerska, trumpet och saxofon, vilket även Van trakterade med den äran. Hans röst håller än, trots att han fyllt 76 år.

I sin laxrosa kostym med hatt och solglasögon förtrollade han oss med sin superba låtskatt, som tog sin början -63 med bandet Them, för att sedan gå solo. Med Them blev han berömd med klassikern Brown Eyed Girl, vilken vi även fick höra ikväll.

Alla låtarna förmedlade den typiska Van Morrisonstämningen med hans karaktäristiska röst. Den fulltaliga gräsmattan mestadels med personer i Vans ålder gungade med i hans trallvänliga låtar.

Van drog ett tvärsnitt från sina plattor. Bland annat, Days Like This, Thank God for the Blues, The Healing Game, Cleaning Windows, These Dreams of You, Jackie Wilson Said (Im in Heaven When You Smile) samt Gloria som avslutningsnummer, som tyvärr blev alldeles för långt.

Van Morrison tågade ut och lät musikerna improvisera vidare på den gamla hiten, vilket kändes som en evighet. Det kunde man ha strukit då Van inte kom tillbaka. Det blev lite avslaget och inte riktigt så bra som jag hade väntat mig. Van the man kunde gott ha bjudit på några extranummer.