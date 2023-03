Grease/Musikal i Köpenhamn

MM

Menlös uppsättning

När man nu sätter upp Grease för femtioelfte gången så bjuds vi inte på några överraskningar eller nyskapande. Här är allt sig likt, tryggheten och igenkännandet är stort, men det skapar också ointresse.

Dansarna och sångarna kämpar på för allt vad kostymerna och kjoltyget håller, men ändå blir jag inte övertygad.

Neel Rønholt som Sandy platsar som den oskuldsfulla kvinnan som Danny (Silas Holst) blir förtjust i, värre blir det då hon ska förvandlas till sexbomben i det kanske viktigaste numret, You´re The One That I want. Där stämmer ingenting. Här har man svårt att förstå att Danny ska gå igång på denna spinkiga och icke kurviga Sandy. Dansarna gör vad de kan för att få numret att svänga, men det blir inte den showstopper som det kunnat bli.

Frede Gulbrandsen som regissör borde ha varit mer uppmärksam på vad man kan åstadkomma med en så här ikonisk musikal. Här är det främst Lea Thiim Harde som ger avtryck med sin soulbesjälade stämma.

Lea Thiim Harde till höger och Neel Rønholt sidan om i gult.

Foto Miklos Szabo

Instruktør Frede Gulbrandsen, Koreograf Silas Holst, Scenograf Steffen Aarfing,

Kostumedesigner Simone Bartholin, Kapelmester og Music director, Joakim Pedersen

Medv Silas Holst, Neel Rønholt, Lea Thiim Harder m fl.

Premiär på Falkonerteatret den 9 mars 2023