Roger Waters i Köpenhamn/This Is Not A Drill Farewell Tour

MMM

Det börjar på en så stark volym att jag tror hela Royal Arena ska sprängas. Tror aldrig jag hört en sådan volym på en rockkonsert. Hemskt och otäckt högt.

Texten, ” Om du är här för Pink Floyd och inte gillar Roger Waters politik så dra ut till baren. ” lyser i neonskrift, över stora delar av arenan. Liksom, stäng av era mobiler, så ni inte stör andra.

Roger har gjort sig känd för sina uttalen om kriget i Ukraina där han anklagar USA för att ligga bakom. Liksom att han hyllar Palestina och är emot Israel. Det får vi se tydligt på gigantiska skärmar, som fyller en stor del av arenan. Liksom tre presidenter han avskyr, Ronald Reagan, Bill Clinton och George Bush. Det blir plågsamt och outhärdligt att se allt elände som visas fram.

Roger Waters vill verkligen att vi ska fatta vad han menar och tycka som honom.

Hela showen är som en enda stor politisk manifestation där Waters sprängt in hits som Another Brick in the Wall, part2 och Comfortably Numb.

Det enda positiva i konserten är då vi får en del nostalgifoton från hur det hela började med Pink Floyd. Det får mig att minnas då jag såg Pink Floyd första gången 1970, på Akademiska föreningen i Lund. De spelade då mest från LPn Ummagumma, som släpptes 1969. 1970 kom Atom Heart Mother, som spelades in i Abbey Road studios. Det första album som blev blev etta i England. Med rätta, ett underbart meditativt album. Med det berömda omslaget med kossor.

Uppsättningen är kolossal och mastodontisk där över 14 000 personer jublar. Nästan som ett politiskt möte. Efter pausen känns det som det räcker, men trogen stannar jag kvar till slutet, med öronproppar.

Men är detta egentligen så bra, förutom att vi åter får höra Eclipse, Us and Them och Money, på ett storslaget vis. Jag saknar det riktiga Pink Floyd, som tur är fick jag se deras avskedskonsert, innan Rick Wright dog. Då i Parken i Köpenhamn, 1994.

Fotograf Henrik Hildebrandt

Royal Arena, den 17 april 2023