ROSA BARBA Elements of Conduct/Malmö Konsthall

Mörka och dystra filminstallationer

Jag fann varken nöje eller intresse av dessa filmdukar som är uppspända i Konsthallen. Den vackra och ljusa Konsthallen badar nu i mörker och man kan inte se in utifrån. En intressant idé tycker nya Konsthallschefen Mats Stjernstedt. Men då har man helt missat varför Konsthallen är byggd som den är. Nu ser Konsthallen ut som ett renoveringsobjekt.

Rosa Barba arbetar med film och det vi får se är filmprojektioner av bildcollage filmat från luften. Det ena Bending to earth handlar om en ruinstad av förgiftningar där människan aldrig kan återvända. Det är deprimerande och dystert att ta del av. From Source to Poem är filmat från det amerikanska kongressbiblioteket där allt är arkiverat från den västerländska kulturen. Ett sätt för Rosa Barba att parafrasera Edward Snowden. Här finns även en skulpturkonsert, Blind Volumes. Där är de syntetiska ljudcollagen enbart enerverade och tålamodsprövande.

Det är krävande att vandra där i mörkret och man är glad när man kommer utanför Konsthallen och ut i ljuset.

Foto Johnny Månsson ©