The Lollipops/Parken i Trelleborg

Med sin enda show i Sverige under 2018 förbluffade Lollipops oss med sin fräschör och spelglädje. Den enda kvarvarande medlemmen, sångaren och låtskrivaren Torben Lundgreen sjöng ovanligt bra och avslappnat. Med klassikern I´ll Stay By Your Side var succén given och publiken kom igång direkt.

Lollipopshitsen Do You know, Oh Girl, Are You Lonesome Just Like Me spädde på nostalgikänslan från -60-talet. Man saknade bara Torbens bror Jörgen som tragiskt gick bort 2004 efter en längre tids sjukdom. Jag såg bröderna tillsammans 2003 på Tivoli i Köpenhamn. Hela Plaenen var fullsatt av Lollipopsfans. En storslagen nostalgifest.

Lollipops hade sin storhetstid i Sverige på 1960-talet och var ett av de största popbanden i konkurrens med Beatles och Rolling Stones. Som exempel på deras popularitet kan nämnas att de låg två gånger på Tio i topp och kom tvåa (under Beatles, I Should Have Known Better) med sin hit Do You know (How Much I love You).

Då de började spela in skivor och turnera var de blott 9, 10 och 12 år gamla, men det skulle dröja tills de blev tonåringar innan de slog igenom stort i Sverige. Då blev de flickornas favoriter och för en del av oss småkillar.

1966 började Danmark vakna och Lollipops popularitet växte i deras hemland.

De blev enormt populära fram till i början på -70-talet. Men redan -66 ersattes trummisen Poul Pedersen med Henrik Lund. Poul Pedersen dog 2002.

På kvällens spelning var det Mickael Spike Nior som höll i trumpinnarna. Han visade sig vara en driven och taktfast trummis. Gitarristen Oliver Steffensen gjorde ett säkert intryck och ett strålande solo på Jimi Hendrix Hey Joe. Sune Martini på bas och Bjørn Petersen på keyboard och rytmgitarr bidrog till att helhetsintrycket blev musikaliskt tajt och härligt underhållande.

Ni som missade dem har en chans att se dem i Limhamn vid den årliga Allsången den 27 juni. Då blir det några låtar med bandet och Torben Lundgreen sjunger allsång. Det blir säkert succé!

Att Torben har kvar sin tjuskraft bevisades av damerna framme vid scenkanten.

Man fick en Déjà vu-upplevelse till Lollipops storhetstid på -60-talet. Underbart!

Torben Lundgreen Torben, Oliver Steffensen & Bjørn Petersen. Sune Martini, Torben & Oliver Lennart Hulth, Torben & Johnny Månsson. Två gamla fans med sin barndomsidol. Foto Johnny Månsson©

