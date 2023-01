BONGO, Berättelsen om Malmös första popklubb/Bok

Så var det då äntligen dax för boksläppet av årets mest efterlängtade bok, för oss som gick på denna klubb 1966/68, samt såg flera av de artister som spelade där och på gamla MFF-stadion.

Det är ett rikt utbud av bilder, så många som man nu kunnat få tag i, då sällan någon hade med sin kamera på den tiden. Desto mer flödar minnena från de som var med på Klubb Bongo & New Orleans, och som senare gick under namnet Logen, då det funnits en nykterhetsloge i huset, som IOGT använde för sin mötesverksamhet.

Hela verksamheten som drevs av Bosse Johnsson, Per Falck och Dan Walterström varade bara i fyra år. De två första åren 1964/65 huserade de på Ungdomens hus på Skolgatan, där det numera finns Malmö Amatörteater Forum (MAF). Där regisserade jag en opera 1999.

Det är först då de flyttar till Friisgatan 1966 som det verkligen börjar hända saker. På tredje våningen högst upp fanns Bosse med sitt jazzställe, New Orleans, dit kom den tidens stora jazzmusiker. Chris Barber var en av dem, men Bosse hade de allra största jazzevenemangen på Malmö stadsteater. Där kunde man se Supremes, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Count Basie, Mahalia Jackson och Donovan. Till gamla MFF-stadion kom James Brown. Där hölls det även popgalor, jag var på de flesta.



Som ung tonåring hade man sällan några pengar utan jag och mina kompisar vi plankade in. Det kunde ibland vara förknippat med fara, då man kunde få en schäferhund efter sig eller att de oljat planken så man kasade ner. Det hände på Logen där vi såg båda föreställningarna med John Mayall & The Bluesbreakers. I den konstellationen ingick en ung Mick Taylor, som sedermera värvades till Rolling Stones. Ett annat värdefullt minne var Ten Years After med Alvin Lee.

När Jimi Hendrix Experience spelade var det fullsatt. Jag som 16-åring fick då stå utanför med min kompis Lennart och lyssna. Nära, men ändå så långt borta, kändes det som. Utanför stod jag även när Rolling Stones spelade i Malmö första gången, 1965, det var på Baltiska hallen. På Baltiska 1970 inledde Stones sin Europaturné i Malmö. Då var jag på plats! Bo Johnson arrangerade två föreställningar, men ingen var utsåld!



Small Faces, Kinks, Who, Walker Brothers, Lollipops, James Brown var några band och artister som jag såg på gamla MFF-stadion. Plus alla de svenska stora banden som Slam Creepers, Ola & The Janglers, Shakers, Shanes, Tages och Hep Stars, samt Malmös tuffingar, Taste of Blues, Bread, Namelosers och de mer snälla Troublemakers och Gonks. Flera av dessa spelade även på Malmös ungdomsgårdar och i Folkets Park.

Logen blev som ett andra hem för oss tonåringar och även äldre. Varje helg var man där för att träffa tjejer och lyssna på de bästa banden. På tre våningar kunde man trängas, fast jag var mest på andra våningen där banden spelade. Längst ner kunde man spela flipperspel, lyssna på Jukebox och bara umgås. En söndag gick jag och en hippiekompis förbi och hörde Mothers of Inventions nya singel, Big Leg Emma. Vi trodde då att Mothers spelade och plankade in. När vi kom in var det fri entré och musiken kom från jukeboxen. Så dumma vi kände oss.

Det var en ledsam dag lördagen den 27 april 1968. Det blev den sista kvällen Logen hade öppet. Vi som var där var så frustrerande så vi började slå isönder inredningen och glasrutorna den kvällen i det rivningsfärdiga huset. Här skulle byggas ett äldrehem. Den 1 maj demonstrerade vi mot att man river för ungdomen men bygger för de äldre. I demonstrationsledet fanns en flakmoppe med byggstenar från Logen.