The mystery of Banksy/Amiralen i Malmö

Den stora utställningen om gatukonstnären Banksy har nu nått Malmö.

Utställningen har tidigare visats i München med över en miljon besökare. Men även Berlin, Wien och Hamburg har fått ta del av The Mystery of Banksy ”A Genius Mind”. Det återstår att se hur många det kommer till Malmö då utställningen sträcker sig in i maj.

Jag är ingen vän av gatukonst då den ofta förfular mer än den förskönar, men det var intressant att höra vilka dumskallar som betalar miljontals dollar för hans verk. Det enda positiva är att Banksy har godheten att skänka bort överflödet till välgörande ändamål. Som nyligen till ett sjukhem i Ukraina.

Det vi ser på utställningen är replikor som sex konstnärer har återskapat, då Banksys verk skapas på väggar.

Banksy är samhällskritisk i sina verk där slagsidan är åt vänster, han finansierar en rosafärgad yacht, som välkomnar flyktingar, som flyr till västvärlden, företrädesvis muslimer. Det är tydligt i flera av hans verk och han stödjer Palestina. Som klippt och skuren för Malmös vänsterblivna.