Från Västervik till Hultsfred Svenska musikfester 1966-1986 Del 1/Bok

En väl genomarbetad bok om Sveriges festivaler. Tyvärr inga bilder i denna Bibel, men nog så intressant om alla dessa festivaler.

Roger Skoog har gjort ett gediget grävjobb genom att få tag i alla de festivaler som har förekommit under 1966 till 1986. Själv bevistade jag de första Gärdesfestivalerna, The Festival of the Midnight Sun i Mantorp, samt samtliga Folkfester i Malmö.

Mycket kul har det varit och minnenas kavalkad fladdrar förbi när jag tar del av Rogers material.

Speciellt att nämna får ändå bli festivalen i Mantorp som var tänkt att bli Sveriges Woodstock, men vi var bara tappra 3 300 som betalade den 50-lapp som det kostade de två dygnen. Av oss som var där tror jag de flesta var nöjda. Vi fick jag se flera bra band från den tidens musikelit, som The Gun från England, som hade en stor hit även i Sverige med Race with the Devil. Move med Jeff Lynne, P. J. Proby, Chuck Berry, Blue Mink, där Elton John satt in på piano, då deras pianist inte kunde medverka. 1970 var Elton inget stort namn i Sverige. Madeline Bell var sångerska i gruppen och Alan Parker spelade gitarr, samt Herbie Flowers på bas. Alla var studiomusiker. Herbie medverkade senare på klassiska Lou Reed-plattan, Transformer.



Största upplevelsen kom på söndagsnatten/morgonen. Då hör vi bland våra sovsäckar, ”It´s stagetime” från sångaren Bob ”The Bear” Hite i Canned Heat. De körde igång med någon ”Boogie” eller var det Going Up the Country, på hög volym vid soluppgången. Jag minns att jag såg på klockan som var 03.30 och mycket riktigt står det i boken att det hela avslutades kl 04, efter att de spelat i en timme. De flesta av oss var nog för trötta för att riktigt kunna njuta av deras musik på den tidpunkten. Flera fortsatte sova men vi tappra diggade i våra sovsäckar eller gick upp och dansade till deras bluesrock. Hela festivalen körde musik nonstop från fredag till söndagsmorgonen då Canned Heat avslutade. Deras sena/tidiga konsert berodde på att de ville ha sitt gage innan de gick på scen, efter vilda diskussioner slutade det med att de fick en villa i Spanien av en av arrangörerna.



Tyvärr kom inte Doors, Byrds, Creedence, Jefferson Airplane, Brigitte Bardot med flera, som utlovats. Men väl Juicy Lucy, Edison Lighthouse, November, Mecki Mark Men, The Foundations, High Tide, Hawkwind, Kisa Magnusson, Cornelis & Made in Sweden med flera.

I boken får ni hela historien om hur Mantorp startade och hur det hela slutade i kolossala skulder för arrangörerna.

I Malmö bidrog kommunen med några tusenlappar för en fest som kunde kosta upp till 150 000, fast där gick inte arrangörerna personligen in med kapital. Mycket finansierades av frivilliga krafter, knappförsäljning och affischer och annat på festivalerna. Här var inte heller några utländska band, förutom Delta Blues Band från Danmark, på den första festivalen 1971. Folkfesten firade 40-årsjubileum 2011, det blev också den sista folkfesten i Malmö.

Läs boken som en minneskalender över alla dessa festivaler från norr till söder. Boken spänner över 500 sidor och detta är del ett som handlar om de 20 första åren. De återstår att se vad Roger Skoog kan finna att fylla del två med. Han har verkligen gjort ett hästjobb med texterna.