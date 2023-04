The Jayhawks/Slagthuset i Malmö

MMM

Jayhawks inledde med en av deras bästa låtar, I’m Gonna Make You Love Me. Där fick vi anslaget till kvällens konsert.

Från plattan Smile, fick vi höra underbara, Somewhere in Ohio och så fortsatte det. Ett tvärsnitt med deras bästa låtar, från fyra mycket kompetenta musiker.

Ett nästintill fullsatt Slagthuset med en entusiastisk publik, som verkade känna till de flesta av kvällens låtar. Det hojtades flera gånger då gitarristen och sångaren Gary Louris drog inledningsackorden på flera av låtarna. Hans gitarrspel är verkligen något att beundra, imponerande hur enkelt Gary hanterade de olika gitarrerna. Hans falsettröst backades ljuvligt av de andra medlemmarna, där stämsången satt som en smäck. Tyvärr var trummisen Tim O’Reagan utbytt på denna turné, men av det märkte man inte mycket. Conrad heter ersättningstrummisen, då Tim har blivit sjuk.

Gary och Karen Grotberg på keyboard fick fram en rättvis duettversion av Gram Parsons klassiker, We’ll Sweep out the Ashes in the Morning. Marc Perlman på bas och Conrad fyllde på med sina stämmor.

Jag saknade Mark Olsons gitarr och sång, han var med från början i bandet. Jayhawks countryrock nådde inte riktigt upp till vad jag hade förväntat mig. Det gick som på räls, men där fanns inga riktiga överraskningar.

Foto Johnny Månsson Malmö den 12 april 2023