Changes – Thomas Di Leva tolkar David Bowie

Thomas DiLeva, levererar och imponerar!

Thomas ger sig på det nästan omöjliga tolkningsarbetet, att sjunga från David Bowies låtskatt. DiLeva klarar det fantastiskt bra. Det är stort och mäktigt, med hjälp av hans superba musiker.

Thomas blandar låtarna med anekdoter från sitt liv om när och hur han upptäckte David Bowie. Hans fascination då han som 11-åring fick se ett Bowie-omslag i affären med sin mamma kan jag känna igen då jag köpte min första Bowie-platta, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Den var så omvälvande att jag spelade den fram och tillbaka. Efter det var jag fast i David Bowies värld. Det var därför det var så kul och inspirerande ikväll att höra Thomas göra sångerna rättvisa. Han som jag kan texterna utantill efter alla lyssningarna, berättade han. Därför var det lätt för Thomas att repa in låtarna.

Jag riktigt sögs in i Dilevas tolkningar, han gjorde låtarna till sina egna med sin säregna röst. Det blev till en deja vu-upplevelse och tiden då plattorna kom ut. Thomas inlevelse och förälskelse i Bowies text och musik kunde man inte ta fel på. Likadant var det med musikerna. De verkligen älskade vad de spelade.

Vi fick ett tvärsnitt från Bowies bästa plattor, själv njöt jag mest då Thomas tolkade Life on Mars, Heroes, Rebel Rebel, Young Americans, Fashion och Changes.

Foton Johnny Månsson @ På Slagthuset i Malmö den 14 april 2023