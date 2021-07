Do You Belivie in Swedish Sin/Bok av Rickard Gramfors

Ett Eldorado för samlare av svenska filmaffischer presenteras i denna tunga och välfyllda

filmbok. På nära 400 sidor får vi se de klassiska affischerna med Rickards faktaspäckade kommentarer.

Rickard har lagt ner ett omsorgsfullt arbete med text och bilder som börjar 1951 och sträcker sig till 1984. Det är kul att se hur olika länderna tolkade den ”svenska synden”, med sina bioaffischer.



Eller som James Bacon, Hollywoodkolumnist skrev, ”När jag var i Sverige blev jag helt förstummad, där fanns inte en ful kvinna utanför mitt hotell, även om inte alla var blonda”, men detta var långt innan Sverige blev ett mångkulturellt land.

All text är på engelska då praktexemplaret är tänkt för den engelska marknaden. På omslaget syns Christina Lindberg i filmen Anita, från en italiensk affisch. Christina prydde de flesta unga pojkar och mäns väggar på -60-talet. Även hemma hos mig, på den tiden.

En kul anekdot är att filmen Thriller, eller på engelska, They call Her One Eye, med Christina Lindberg i huvudrollen, inspirerade Tarantino till att göra Kill Bill.