Respect/Film

Det är både överraskande och träffsäkert hur bra Jennifer Hudson är som Aretha Franklin. Det här är i Oscarklass. Hennes inlevelse och utlevelse är närmast total i båda musik och upplevelser.

Filmen är ett stycke musikhistoria. Vi får följa med till den legendariska Famestudion i Muscle Shoals. Där lika kända producenten Jerry Wexler, tillsammans med de berömda musikerna får Aretha till att sjunga det hon verkligen ska. Soul Music!

Innan dess har producenten John Hammond spelat in flera album med Aretha på Columbia Records. Utan att få en enda hit. Som närmast kom hon på 69 plats på Billboardlistan. Men med demonproducenten Jerry Wexler och hans band så vänder allting.

Nu staplas hitlåtarna på raken, Respect, (You make me feel like) A natural woman med flera storsäljare. Aretha blir stor både i USA och Europa. Men det finns ett stort problem, hennes man! En psykopat som inte bara misshandlar henne utan är även en dålig rådgivare och Manager.



Aretha börjar dricka kraftigt och hennes dagar verkar räknade som artist och människa. En skugga över uppväxten med två för tidigt oönskade graviditeter och en dominant baptistpastor till pappa gör inte hennes liv lättare att leva. Till slut inser Aretha att hon måste söka hjälp för sitt missbruk.

Det har blivit till en storslagen film om The Queen of Soul. En av de största rösterna som kom fram under -60- och -70-talet.

Regi Liesl Tommy. Medv Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marc Maron, Marlon Wayans.